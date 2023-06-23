أفلام مهددة بالسحب من السينما قبل موسم عيد الأضحى

أيام قليلة تفصل دور العرض السينمائي عن استقبال مجموعة من الأفلام الجديدة في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، منها أفلام تشهد ثنائيات تلتقي لأول مرة على شاشة السينما، مثل أمير كرارة وياسمين صبري في فيلم البعبع، أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد في فيلم مستر إكس، وفيلم تاج الذي يجمع لأول مرة بين تامر حسني ودينا الشربيني.

سحب مغامرات كوكو

في الوقت الذي تستعد فيه السينما لاستقبال مجموعة جديدة في موسم أفلام عيد الأضحى، من المرتقب سحب الأفلام ذات الإيرادات الضعيفة، والتي تأتي في المراكز الأخيرة بقائمة الإيرادات اليومية، كما حدث في الساعات الماضية حيث تم رفع فيلم مغامرات كوكو من السينما، بمجرد استقبال دور العرض لفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز، الذي حقق أكثر من 2 مليون و93 ألفًا في أول يوم بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

«19 ب وابن الحاج أحمد» مهددان بالرفع من السينما

ومن بين الأفلام التي من المرتقب أن يتم استبعادها من السينما قبل ساعات من استقبال أفلام عيد الأضحى 2023، فيلم 19 ب، بطولة سيد رجب وأحمد خالد صالح، والذي جاء في المركز الأخير بقائمة الإيرادات اليومية حيث حقق يوم الأربعاء إيرادات 353 جنيه فقط، وحسب «الدفراوي» يعد من الأفلام التي سيتم سحبها من السينما.

وجاء في المركز قبل الأخير فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، والذي حقق إيرادات في شباك السينما يوم الأربعاء تقدر بـ862 جنيه فقط، وجاءت إجمالي إيراداته على مدار 9 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما في موسم أفلام عيد الفطر 2023 نحو 12 مليون جنيه.

«رهبة وهارلي» يواجهان خطر السحب من السينما

وحقق فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، إيرادات أقل من 5 آلاف جنيه بالسينما أول أمس قدرت بنحو 4 آلاف و140 جنيه، وفي حال استمرار انخفاض الإيرادات سيتم سحبه من السينما، حسب ما ذكر الدفراوي، وكان إجمالي إيراداته على مدار الـ 4 أسابيع الماضية منذ بداية عرضه بالسينما نحو مليون و700 ألف جنيه، وهو ما ينطبق أيضًا على فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، والذي حقق إيرادات يوم الأربعاء 10 آلاف و241 جنيها، في حال انخفض معدلات الإيرادات من المقرر رفعه من السينما، بعد 9 أسابيع في دور العرض حقق خلالها نحو 36 مليون جنيه.