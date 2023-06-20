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ضبط 12 قضية سلاح ناري وتنفيذ 179 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:27 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البلينا، أسفرت عن ضبط 12 قضية سلاح ناري، بمضبوطات 3 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش وطبنجة، و5 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 12 متهما، لـ3 منهم معلومات جنائية.

وجرى ضبط قضايا إتجار في المواد المخدرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 179 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع