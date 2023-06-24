عبدالغني: الشعب تحمل الكثير للحفاظ على مصر.. والحوار الوطني فرصة ذهبية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، إنّ مصر دشنت مشروعات كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثلا، لدينا تقدم كبير جدا في ملف إنارة القرى، ومشروعات المياه وملف الغاز وتوسعة قناة السويس.

نحتاج إلى ربط كل هذه المشروعات بمشروع قومي واحد خلف القيادة السياسية

وأضاف «عبدالغني»، خلال حواره ببرنامج «60 دقيقة»، على قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي أحمد الطاهري «نحتاج إلى ربط كل هذه المشروعات بمشروع قومي واحد خلف القيادة السياسية، ويستطيع الحوار الوطني أن يساعد في ذلك، بحيث نستعيد المستويات القوية للادخار الوطني والاستثمار، لأننا أصبح لدينا واحد من أقل معدلات الادخار المحلي في العام، والشعب المصري تحمل الكثير من أجل الحفاظ على الدولة، كما أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لتحقيق الفائدة في هذا الصدد».

وأشار الكاتب الصحفي والإعلامي، إلى إنّ الحالة الأمنية في مصر في أحسن حاليا على الرغم من انتهاء العمل بقانون الطوارئ، موضحًا، «نظمنا قمة المناخ COP 27 ولم تكن تقل عن قمة جلاسكو أو أي قمة أخرى».