محافظ بني سويف يسلم عقود تمويل لمشروعات صغيرة بــ6 ملايين جنيه

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي تم تنظيمها، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون بين جمعية الأورمان ومؤسستي حياة كريمة وأبو هشيمة الخير، وإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي، لتسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة وتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية

أُقيمت الاحتفالية بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بني سويف، حيث سلم المحافظ عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد 200 مستفيدًا بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه، بواقع 30 ألف جنيه لكل مستفيد، منها 15 ألفا منحة كقرض حسن لا يُسترد، بجانب توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية، و3 أطنان لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بحضور النائب أحمد أبوهشيمة عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبو هشيمة الخير.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي كلمته هنأ المحافظ الحاضرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مقدماً التهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد المحافظ أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي، وبخاصة مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتي أثمرت عن زيادة فى الإقبال على المشروعات الصغيرة.وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشجيع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

دور المجتمع المدني في التنمية

وثمّن محافظ بني سويف الدور الحيوي والمحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مشيداً بالجهود الواضحة والملموسة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان وبالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير ، التي تعد ترجمة عملية وتطبيق فعلي لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

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