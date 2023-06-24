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إصابة شخص في تصادم عدة سيارات على الطريق الدائري بمدينة ههيا بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
02:55 م | السبت 24 يونيو 2023
إسعاف - أرشيفية

إسعاف - أرشيفية

أصيب شخص جراء تصادم عدة سيارات على الطريق الدائري في مدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى ههيا المركزي لتقديم الرعاية الطبية له.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي، باستقبال شخص إثر إصابته بعد تعرضه لحادث تصادم عدة سيارات على الطريق الدائري بههيا.

نقل المصاب إلى المستشفى

ودفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب لمستشفى ههيا المركزي، وتقديم الرعاية الطبية له.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه، فيما حُرر المحضر اللازم للواقعة، وأُخطرت جهات التحقيقات المختصة، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور.

 

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