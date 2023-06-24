إصابة 6 أشخاص بينهم 3 شقيقات في انقلاب «توك توك» ببني سويف

أُصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب «توك توك»، أمام قرية الشيخ علي بهلول التابعة لمركز بني سويف، على الطريق الزراعي «القاهرة- أسوان»، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث انقلاب «توك توك» ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية الشيخ علي بهلول التابعة لمركز بني سويف، ووجود عدد من الإصابات، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أنّ المصابين هم «صفاء. م .أ»، 40 سنة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، و«حمدي. خ .ج»، 42 سنة، مصاب سحجات وكدمات متفرقة، و«شهد. ح .ع»، عامان، مصابة بجرح قطعي بالرأس 3 سم، و«عايدة. ش .ع»، ربة منزل، مصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباة كسر بالذراع الأيسر، وشقيقات ثلاث هن «عبلة. ش .ع»، 35 سنة، ربه منزل، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالوجه وسحجات وكدمات بالجسم، و«عزيزة. ش .ع» 20 سنة، مصابة جرح قطعى بالجبهة، ربة منزل، وجميعهم يقيمون بقرية الشيخ بهلول بمركز بني سويف.