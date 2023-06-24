«النقل»: تنفيذ 565 عمرة للجرارات خلال 2022

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أعمال الجمعية العامة العادية رقم 21 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية «إيرماس»، وجرى عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

عمرة 257 جرار

كما استعرض الوزير، أعمال العمرات المختلفة حيث تم تنفيذ 565 عمرة عمومية واسمية للجرارات على مدار العام منها عدد 177 عمرة مختلفة الأنواع «جسيمة - متوسطة - خفيفة» وعدد 131 عمرة «أسمية» داخل ورش «إيرماس»، بالإضافة إلى 257 جرارا بورش هيئة السكة الحديد المختلفة خلال عام 2022.

موقف مخزون وعقود قطع الغيار

وكذلك جرى استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل، وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات، باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج، مشددا على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد.