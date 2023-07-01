عادل حمودة: «هشام قنديل فرح بعدد المتظاهرين القليل قبل ثورة 30 يونيو»

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّه قبل ثورة 30 يونيو بيوم، عبر المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، الطريق الذي يفصل بين مكتبه ومكتب رئيس الحكومة هشام قنديل، وقتها.

حمودة: هشام قنديل شهر بذروة النشوة الشخصية

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّه بحسب ما سمع من حاتم بجاتو، الوزير السابق لشؤون المجالس النيابية، أنّ هشام قنديل كان سعيدًا وهو يقول له: «شوفت يا معالي الوزير، عدد المتظاهرين النهارده لا يزيد على 15 ألف شخص، كده جابوا آخرهم، وبكره هنكنسهم».

وأوضح عادل حمودة أنّ القاضي بجاتو لم يُصدّق ما سمع، فقرر تقديم استقالته، وفي اليوم التالي انفجر الطوفان.