عادل حمودة: الرئيس الإخواني دعاني لمكتبه 3 مرات.. ولم أذهب

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّه دُعي للقاء الرئيس الإخواني محمد مرسي 3 مرات، مرة بصفته رئيس تحرير جريدة الفجر، وأخرى بصفته مقدم برنامج سياسي، وثالثة باتصال تليفوني من مكتبه، لكنه لم يستجب.

حمودة: كنت متأكد أنه ليس رئيسا

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ عدم ذهابه للقاء مرسي كان نابعا من شعور داخلي بأن الرجل الذي يحكم مصر لا يستحق مكانه، فهو لا يملأ منصبه: «كنت متأكد أنه ليس رئيسا، وإنما قلم توقيعات على قرارات يصدرها المرشد العام محمد بديع أو خيرت الشاطر أمين التنظيم».

وأوضح عادل حمودة أنّ صحفيي الجريدة التي يترأسها لم يترددوا في توجيه أشد الانتقادات إلى محمد مرسي وهو في عزة سطوته.