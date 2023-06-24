أسعار الأضاحي اليوم بالمحافظات.. تختلف حسب النوع والحجم

يستعد الكثير من أجل شراء الأضاحي من أجل طقس التضحية في عيد الأضحى، ويرغب الكثير في معرفة أسعار الأضاحي اليوم في المحافظات داخل أسواق بيع المواشي بها.

وتختلف أسعار الأضاحي اليوم في المحافظات على حسب النوع، سواء عجول جاموسي أو بقري أو ماعز أو خراف ضاني، في مختلف الأسواق الموجودة بالمحافظات.

أسعار الأضاحي اليوم في الدقهلية

وكشف محمد ناصر، تاجر مواشي بالدقهلية لـ«الوطن» أن أسعار الأضاحي في سوق بلقاس تختلف علي حسب كمية اللحوم الموجودة في العجول، إذ يصل سعر كيلو القايم في العجول الجاموسي إلى 120 جنيها، وفي العجول البقري إلى 135 جنيها، والخروف الضاني يصل إلى 160 جنيها.

أسعار الأضاحي اليوم في المحافظات

وتبدأ أسعار الأضاحي في المحافظات باختلاف نوع الأضحية كالآتي:

- محافظة الشرقية يصل سعر الكيلو القايم من البقري إلى 120 حتي 150 جنيها، والجاموسي 105 إلى 120 جنيها على حسب حجمه.

- محافظة الغربية يصل سعر العجل البقري الكيلو القايم إلى 140 جنيها، والجاموسي إلى 105 جنيهات والأغنام والماعز إلى 145 جنيها.

- محافظة دمياط يصل سعر الكيلو القايم من العجول البقري بالشرقية إلى 135- 140 جنيها، والجاموسي من 125 إلى 135 جنيها للكيلو القايم.

- محافظة بني سويف يصل سعر الكيلو القايم من العجل الجاموسي إلى 125 إلى 135، والكيلو القايم من العجل البقري 115- 125، والكيلو القايم من الخراف 145.

- محافظة المنيا وصل كيلو القايم من العجول البقري إلى 140 جنيها للكيلو القايم.

- محافظة الإسكندرية وصل كيلو القايم من العجول الجاموسي إلى 115 جنيها، والعجول البقري إلى 140 جنيها

- محافظة مطروح وصل كيلو العجول البقري القايم بمطروح إلى 135 جنيها للكيلو، والأغنام البرقية إلى 190 جنيها والجدي البقري إلى 180 جنيها.

- محافظة كفر الشيخ، سعر الخروف بها من 8000-12500، والجاموسي من 30 ألف إلى 72 ألف جنيه.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

وتستعد الأمة الإسلامية لعيد الأضحى المبارك 2023 والذي يكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو هو وقفة عرفة ويليه الأربعاء 28 يونيو أولي أيام عيد الأضحى المبارك 2023.