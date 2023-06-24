رئيس «الكاثوليكي للسينما»: المصريون المحبون لبلدهم شاركوا في ثورة 30 يونيو

هنأ الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013، موضحًا: «نزلت الشوارع مثل الشعب المصري الذي كان خائفا على مصر ومحبا لها، فقد اكتشفنا أن مصر تتعرض للخطف».

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وأضاف دانيال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «كنا شايفين إن دي مبقتش مصر بتاعتنا، وهناك تنظيم لديه أجندات خارجية تريد تسليم مصر، وبالفعل، فقد استجبت للدعوات ونزلت مع المصريين بأعداد غفيرة، حتى مؤيدو ما يسمى حزب الكنبة نزلوا الشوارع.. الشعب المصري الذي يحب بلده ويخاف عليها نزل الشارع في ثورة 30 يونيو، لأنه أحس بأهمية الحفاظ على بلده».

بطرس دانيال: المواطن يضحي من أجل بلده

ولفت رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إلى أن المواطن يضحي من أجل بلده وباقي الشعب المصري، لافتا إلى أن المواطنين منذ 2013 يقفون إلى جوار بلدهم ويدركون أن أي أزمة أخرى ستمر.