مراجعة جغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023.. اعرف أبرز محاور المقرر

قدّم عمرو عاطف، مدرس الجغرافيا، مراجعة شاملة لمنهج الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023، والتي من المقرر عقد امتحانها يوم الأحد المقبل، ورقياً في المدارس، بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وفق ما أعلنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن.

تفاصيل مراجعة جغرافيا للصف الثالث الثانوي 2023

مراجعة جغرافيا الصف الثالث الثانوي 2023، تشمل مفهوم الدولة ومفهوم الأمة، والتي تتكون من وحدات سياسية وتختلف الوحدات السياسية عن الأمة في السلطة والقوة وتختلف الأمة عن الدولة في العامل الزمني والعوامل الأثنوغرافية، كما تتشابه الأمة مع الدولة الوحدوية في الوحدة والإنسجام، كما وضح عمرو عاطف في تصريحه لـ«الوطن».

للاطلاع على المراجعة من هنا.

كما تشمل مراجعة جغرافيا للصف الثالث الثانوي، عوامل اختيار العاصمة، والتي تتمثل في العامل التاريخي والبعد الزمني، مثل القاهرة عاصمة مصر، وروما عاصمة إيطاليا وباريس عاصمة فرنسا وأثينا عاصمة اليونان، وفيينا عاصمة النمسا وتتميز بالحماية والدفاع، كما تشمل العوامل سهولة الوصول، حيث تتفق مع الشكل المندمج حيث تستطيع أن تصل منها إلى كل أجزاء الدولة وغالباً ما تتميز بالحماية والدفاع باستثناء نواكشوط عاصمة موريتانيا والخرطوم عاصمة السودان.

قارة أمريكا الشمالية ومقوماتها الطبيعية

اشتملت أيضاً المراجعة على قارة أمريكا الشمالية ومقوماتها الطبيعية فهي من الوحدات السياسية التي تخلو من الدول الحبيسة وتضم تكتلاً اقتصادياً، أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية وهي بحرية فيدرالية وتأسس فيها حلف الناتو، كما تشمل المراجعة قارة أمريكا الجنوبية ومقوماتها الطبيعية.

الحدود السياسية ومفهومها وأهميتها ووظائفها

المراجعة تشمل أيضا المقومات البشرية للدولة، والنظام السياسي والانتخابي، والحدود السياسية ومفهومها وأهميتها ووظائفها، فضلاً عن أنواع الحدود السياسية، وهنا وضح عمرو عاطف، أن الحدود النهرية تختلف عن الحدود الجبلية، في حالة عدم الاستقرار والتغير، ولعوامل التعرية أثرا سلبيا في إعادة ترسيم الحدود النهرية، كما تتأثر القوة الموروفولوجية للدول سلباً وإيجاباً وفق علاقتها بالأنهار.

مواصفات امتحان الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي

- مجموع الدرجات 60 درجة.

- يبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

- الامتحان يشتمل على 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.