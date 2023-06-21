كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع درجات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023 المقالي والاختياري، مشيرا إلى أنّه سيتم عقد الامتحان ورقيا بنظام الأوبن بوك، ويتم تسليم الطلاب بداية كتيب مفاهيم يتضمن المصطلحات والقوانين الخاصة بالمادة، إضافة إلى ورقة الأسئلة والبابل شيت.

توزيع درجات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023 للأسئلة المقالية والاختيارية، متابعة أنّ الدرجة الكلية لمادة الجغرافيا 60، والدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية 56 درجة، والدرجة الكلية للأسئلة المقالية 4 درجات، وإجمالي عدد أسئلة مادة الجغرافيا 46 سؤالًا.

امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ أسئلة امتحانات الجغرافيا ستكون واضحة ودون أي أخطاء لغوية ولا تحتاج إلى التأويل، وتكون بنسبة 85% أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ونسبة 15% مقالي، وسيكون بديل واحد من البدائل صحيح.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023، تتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، وفقاً لمواصفات المركز القومي للامتحانات.

وفي السياق ذاته، وجّهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان وطلبة الثانوية العامة وجميع العاملين باللجان، باستمرار امتحانات الشهادة الثانوية العامة وفقا للجدول المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يستكمل الطلبة الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو.

ويؤدي الطلاب يوم الأحد 21 يوليو الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية «علوم رياضيات»، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية وكما جاء في قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بإجازة عيد الأضحي المبارك حيث تكون فترة إجازة العيد بالنسبة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو إلى السبت الموافق 1 يوليو 2023.