مدير «الأهرام للدراسات»: الإخوان كانوا يميزون بين المصريين قبل ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه في حال بقاء الإخوان في الحكم بعد 2013، كان سيمثل ذلك خطرا كبيرا على مصر والهوية ومفهوم الوطنية.

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تنظيم الإخوان كان يميز في الحقوق، على أسس لا يعرفها المجتمع المصري.

فايز فرحات: مفهوم المواطنة كان سيتغير في حال وجود الإخوان

ولفت مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن مفهوم المواطنة والعلاقة بين الدولة والمواطنين، كان سيتغير في حال وجود الإخوان بالحكم، موضحا أن الإخوان كانوا يميزون بين التنظيمات الإسلامية وما دونهم، وبعد ذلك ميزوا بين التنظيمات الإسلامية نفسها، موضحا أن المواطن المصري يقبل أي شيء إلا الطعن على علاقته بربه.

وأردف، أن الممارسات التي قام بها تنظيم الإخوان ضد أقليات دينية في مصر وتقسيم المواطنين على أسس مذهبية، كان مؤشرا على بدء حرب أهلية.

فايز فرحات: الدولة قضت على الإرهاب

وكشف «فرحات» عن 3 استحقاقات حققتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أنها تتمثل في تأكيد وتثبيت مفهوم الدولة الوطنية المصرية، لأنها تعرضت لاهتزازات في الفترة القليلة التي تولت فيها الجماعة الإرهابية حكم مصر.

وأكد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ثاني الاستحقاقات هو القضاء على الإرهاب، والذي تمثل في موجة جديدة تختلف عن تلك التي واجهتها الدولة في تسعينيات القرن الماضي.