سلع انخفضت أسعارها مع قرب حلول عيد الأضحى.. منها الدواجن والأرز والحديد

شهدت أسعار السلع والمنتجات الغذائية، انخفاضا ملحوظا مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، نتيجة زيادة الكميات، وبدء العروض الصيفية بالأسواق، وانخفاض الأسعار عالميا، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الانخفاض في الأسعار.

انخفاض أسعار السلع

وفي إطار سلسة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» السلع الغذائية التي شهدت انخفاضا في أسعارها مع حلول عيد الأضحى، والتي جاءت على النحو التالي:

انخفاض أسعار الدواجن

وتراجعت أسعار الدواجن في المحلات؛ إذ بلغ سعر الدجاج البلدي في محال الطيور 115 جنيها، والدواجن الساسو تباع للمستهلك بسعر 86 جنيها، أما الدجاج الأمهات تباع بـ 73 جنيها.

انخفاض أسعار الجبن

انخفضت أسعار الجبن الأبيض؛ إذ تراوح سعرها بين 76 و96 جنيها للكيلو، والجبن التركي من 140 إلى 180 جنيها، والجبن المعلب تراوح سعر العلبة وزن ربع كيلو من 12 إلى 17 جنيها.

انخفاض أسعار البيض

استقرت أسعار البیض في الأسواق والمحلات بشكل ملحوظ، سواء في الأبيض أو الأحمر، بالإضافة إلى انخفاض في سعر البيض البلدي، ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر في الأسواق والمحلات إلى 115 جنيها.

انخفاض سعر الأرز والقمح

انخفض سعر الأرز في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة؛ إذ وصل سعر طن الأرز الأبيض بين 23 و25 ألف جنيه للطن، ويسجل سعر الكيلو المعبأ في الأسواق 27 جنيهًا، كما انخفضت أسعار القمح، ما يؤدي إلى تراجع أسعار الصناعات المتعلقة بالقمح مثل «المكرونة، والمخبوزات، والبسكويت».

انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة

تراجعت سجلت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، بشكل ملحوظ، بعد أن شهدت استقرارا منذ عدة أيام؛ إذ يتراوح سعر كيلو الطماطم في الأسواق بين 2.5 و3.5 جنيه، والبطاطس بين 5.5 و7 جنيهات، والبصل بين 8.5 إلى 12 جنيهًا.

ويتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 5 إلى 7 جنيهات، والعنب بين 15 إلى 21 جنيهًا، والتفاح المصري بين 7 إلى 16 جنيهًا، كما يتراوح سعر الشمام بين 6 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر البطيخ بين 21 و28 جنيهًا.

انخفاض أسعار الحديد

ولم يقتصر انخفاض الأسعار على السلع فقط، بل امتدت إلى مواد البناء؛ إذ انخفض سعر طن الحديد 1000 جنيه، وسجل سعر طن حديد عز حاليا 32135 جنيها، والسويس للصلب 32050 جنيها، وحديد بشاي 38000 جنيه، فيما يسجل حديد المراكبي 37500 جنيه، وحديد المصريين 32050 جنيها.

انخفاض أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب الأيام الماضية اتخفاضا كبيرا، وبلغت نسبة الانخفاض فيه حوالي 25 جنيها بالنسبة للجرام عيار 21 الأكثر تداولاً.

انخفاض أسعار السلع

من جهته، قال متى بشاي، عضو مجلس إدارة المستوردين بالغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الأسواق المصرية سوف تشهد انخفاضا في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، خاصة في أسعار الزيون والأزر والقمح والبيض، وأرجع ذلك إلى انخفاض الأسعار عالميا وزيادة السلع المعروضة، موضحا أن نسبة الانخفاض ستصل إلى 8.5%.