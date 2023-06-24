إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء سوريين الجنسية، بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على الطريق الدائري بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليها، فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على دائري الفيوم بصورة جزئية فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي يستقلها 3 أشقاء سوريين، ودراجة نارية يستقلها شخصان، بسبب السرعة الزائدة على الطريق الدائري، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وأسفر حادث دائري الفيوم اليوم عن إصابة 3 أشقاء سوريين الجنسية ومقييمين بمنطقة العبودي بالمسلة، وهم: يامس محمود أبو رية 25 سنة، وسارة محمود أبو رية 22 سنة، وإيناس محمود أبو رية 20 سنة، كما أصيب مستقلا الدراجة النارية وهم شقيقان هيثم فتحي إبراهيم 25 سنة، ورشاد فتحي إبراهيم 35 سنة، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.