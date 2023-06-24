بوتين يرفع الحد الأقصى لسن التعاقد مع القوات المسلحة إلى 70 عاما

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة التعاقدية أثناء التعبئة أو الأحكام العرفية أو زمن الحرب، ليطال من هم في الـ70 من عمرهم.

في سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو مع رئيسي وزراء إستونيا ولاتفيا الوضع في روسيا، وذلك في أعقاب إعلان مؤسس شركة «فاجنر» العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين تمردا عسكريا ضد الجيش الروسي.

محادثات هاتفية مع رئيسة وزراء إستونيا

وذكر أوربو، على موقع تويتر، «أجريت محادثات هاتفية مع رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، ورئيس وزراء لاتفيا، كريسجانيس كارينز بشأن الوضع في روسيا، واتفقنا على تعزيز التعاون».

من جانبه، علق الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، على الأحداث في روسيا، قائلا إن «الوضع في روسيا غير واضح، وهناك الكثير من المعلومات التي لم يتم التحقق منها. الأمر يتعلق بالشؤون الروسية الداخلية، والتي يتم مراقبتها عن كثب من قبل فنلندا ودول أخرى».