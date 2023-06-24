مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للثانوية العامة 2023.. مدرس يتوقع مفاجآت

كشف فدائي العيسوي، مدرس مادة الجغرافيا للثانوية العامة، عن توقعاته في مراجعة ليلة الامتحان لجغرافيا الثانوية العامة 2023، والذي سينعقد غدا الأحد لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، أن أهم الأسئلة التي من المتوقع أن تشملها ورقة الأسئلة، سؤال عن التغيرات التي طرأت على خريطة العالم السياسية بعد عام 1990، وفي هذه النقطة لا بد أن يركز الطالب على زيادة عدد الدول المجاورة للصين وبحر قزوين، ومن بينها دولة كازاخستان.

في مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا ثانوية عامة 2023.. سؤال متوقع عن علماء الجغرافيا السياسية

وأضاف العيسوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للثانوية العامة 2023، مهمة جدا، لافتا إلى أن امتحان الجغرافيا غدا لن يغيب عنه سؤال حول علماء الجغرافيا السياسية وأبرزهم أرسطو، حيث يتوقع أن تأتي صيغة السؤال على النحو التالي :

- أوجه النقد لكتابات أرسطو ومنها خصائص السكان، السلطة، والتنظيم الداخلي للدولة.

مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للثانوية العامة 2023.. أنواع الأنظمة في الدول

وأوضح العيسوي أن من أهم الأسئلة التي سيشملها الامتحان: أنواع الأنظمة في الدول ومنها المركزية والفيدرالية، والكونفيدرالية، وأوجه التشابه بين هذه الأنظمة، ومنها وجود دستور خاص لكل دولة، والسلطة التشريعية، والتمثيل الدبلوماسي.

ومن بين الأسئلة المتوقعة عوامل اختيار العواصم، وفي هذا الإطار من المتوقع أن يأتي سؤال حول اختيار العاصمة الإدارية الجديدة هل يتشابه مع طوكيو عاصمة اليابان وأبوجا عاصمة نيجيريا وأنقرة عاصمة تركيا.

وتشمل مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا لثانوية عامة 2023، ضرورة التركيز على أسئلة المساحة والموقع وكثرة عدد الدول ضمن سؤال عن المقومات الطبيعية للدولة، كما من المتوقع سؤال عن المقومات البشرية، في الدولة عدد السكان الكبير وسلبياته.

المقومات الاقتصادية للدول

وأضاف أن مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا ثانوية عامة 2023، تشمل التركيز أيضا على المقومات الاقتصادية مثل البترول مثلما الحال في دول الخليج العربي وخليج المكسيك، وسؤال عن التشابه بين الخليج العربي وخليج المكسيك، وأهميتهما الاقتصادية، وسؤال الخرائط حيث من المتوقع أن يشمل الامتحان من 7 إلى 10 خرائط منها خريطة العربي - أفريقيا - أمريكا الشمالية - خريطة آسيا وخريطة العالم في أسئلة.

في ذات السياق، أكد السيد عبد الغني عيسى، خبير مادة الجغرافيا والدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، أن عدد الأسئلة في امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023 سيتضمَّن 46 سؤالا منها 2 مقالي، بـ4 درجات، متنوعة ما بين درجتين ودرجة.

ووجه عيسى النصائح للطلاب أثناء امتحان مادة الجغرافيا ثانوية عامة 2023 كما يلي:

- ضرورة قراء السؤال بتأنٍ وبشكل جيد لمعرفة المضمون والمغزى حتى آخر في كلمة في السؤال وعدم الاستعجال في الإجابة.

- البدء بالسؤال السهل، والمضمون، وهي دائما أسئلة مباشرة ليس فيها الغاز.

- محاولة الاستفسار من المراقب والملاحظ عن غموض أي معنى، وهو مسموح في قانون امتحانات الثانوية العامة.