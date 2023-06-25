عاجل.. «التموين» تصدر 4 قرارات مهمة استعدادا لعيد الأضحى المبارك

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة لعمل المخابز خلال عيد الأضحى المبارك، فضلا عن إقامة الشوادر لبيع الخراف الحية بأسعار مخفضة للمواطنين الراغبين في شراء خروف العيد للتضحية، ونرصد لكم في السطور التالية مواعيد عمل المخابز وتفاصيل شوادر بيع الخراف.

استمرار عمل المخابز في العيد

ووفقاً لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يستمر عمل مخابز العيش البلدي خلال أيام عيد الأضحى 2023، لاستمرار صرف الخبز لأصحاب البطاقات من 40 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية.

170 جنيها سعر كيلو القايم

وأوضحت وزارة التموين، أنّه جرى تحديد سعر خروف العيد، من خلال إقامة 32 شادرا على مستوى الجمهورية، لبيع الخراف الحية للمواطنين بسعر 170 جنيها سعر كيلو الخروف القائم، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، إذ تستعد وزارة التموين حاليا لضخّ الخراف التي تعاقدت عليها من تنزانيا وأوغندا.

طرح اللحوم المجمدة

كما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس الماضي، طرح اللحوم الضأن المبردة والمجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الثابتة والسيارات المتنقلة التي تنطلق في الميادين الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية على نطاق المحافظات.

منح المطاحن 4 ايام أجازة

قررت وزراة التموين منح المطاحن التموينية «قطاع عام - قطاع ‏خاص» إجازة لمدة 4 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك لمن يرغب ‏من 27-30 يونيو، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول ‏على الإجازة إخطار مديرية التموين التابعة لها، وتُخطر المديرية شركة سمارت.