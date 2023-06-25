إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بمشاجرة للهو الأطفال وخلافات الجيرة بمركز طما بمحافظة سوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الشوكا بدائرة مركز طما.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين أنها بين كل من، طرف أول «محمد ع ا ك» سن 24 عاما عامل، مصااً بجرح بالصدر من الناحية اليمني وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه وبين طرف ثان المدعو «محمد ع ع س» سن 42 عاما عامل بأجر، مصابا بجرح رضي بفروة الرأس وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ونجله «عبد الحفيظ م ع ع» سن 18 عاما عامل بأجر، مصابا بجرح رضي بفروة الرأس وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة والطرفان يقيمان بذات الناحية.

ضبط أطراف الواقعة

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني الأداة المستخدمة، و تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.