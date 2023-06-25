على غرار العتبة الخضراء.. مسن يستولي على 200 ألف جنيه من بيع أرض لا يملكها

استولى مسن على 200 ألف جنيه من أحد الأشخاص مقابل بيع قطعة أرض ادعى ملكيتها، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا بورود بلاغ لمركز المراغة بتحرير محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو «عرفات ف ع ا» سن 42 عاما حاصل على دبلوم تجارة، بتضرره من المدعو «محمد خ ا ح» سن 74 عاما عامل، بالنصب عليه.

تفاصيل الواقعة والإخطار الأمني

جاء ذلك عقب أن ادعى المتهم على خلاف الحقيقة ملكيته لمساحة من الأرض وقام ببيعها له مقابل مائتي ألف جنيه، إلا أنه فوجئ بأن قطعة الأرض غير مملوكة للمتهم وأنها مملوكة لآخرين وأن الشاكي طالب المشكو في حقه برد المبلغ المالي إلا أنه رفض ذلك.

تحرير محضر بالواقعة

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.