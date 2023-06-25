تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية اليوم

تواصل الإدارة العامة للمرور، شن حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات صباح اليوم، كما يستعين رجال المرور بالأوناش لإزالة أي أعطال بالطرق، قد تتسبب في توقف الحركة أمام قائدي المركبات.

الملصق الإلكتروني

وشنّت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة لضبط المخالفات المرورية بأنواعها كافة، ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة.

الحالة المرورية

أما عن الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، ظهرت سيولة مرورية على بعض الطرق وكثافات مرورية في طرق أخرى، على الطريق الدائري، وعلى محور صفط.

وظهرت كثافات متحركة أعلى كوبري أكتوبر وشارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس، وكذلك في اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس، وفي محور 26 يوليو.

كما ظهرت كثافات متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية ومنطقة العباسية وروكسي، وظهرت كثافات متحركة في الزمالك ووسط البلد، وفي نفق الأزهر، وفي شارع الهرم والسودان مرورًا بجامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا إلى مناطق بولاق وإمبابة وشارع فيصل.