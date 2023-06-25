5 آلاف و249 جنيها إيرادات فيلم رهبة بالسينما أمس

جاءت إيرادات فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، في شباك تذاكر السينما أمس السبت بـ 5 آلاف و249 جنيها، ليحتل المركز السادس في قائمة الإيرادات اليومية التي تضم 8 أفلام، وتجاوزت إجمالي إيراداته مليون و700 ألف جنيه، وذلك على مدار 4 أسابيع منذ طرحه بالسينما، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم رهبة

فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ومحمود البزاوي، وياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

مليون مشاهدة لأغنية الفيلم

وفي إطار الترويج الدعائي للفيلم، قدّم أحمد الفيشاوي أغنية دعائية تجمعه والمطرب مسلم، تحمل اسم «إمبابة أجمل من باريس»، وطُرحت على موقع المشاهدات يوتيوب وحققت مليون مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

قصة فيلم رهبة

تدور قصة فيلم رهبة في إطار كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، ويجسّد أحمد الفيشاوي شخصية سيد رهبة، الذي يتعرض لمواقف تقلب على حياته رأسًا على عقب في ظل انغماسه بعالم البلطجة والإجرام، ويتقابل مع مجموعة من الشباب تحدث بينهم مواقف غير متوقعة.