2079 جنيها قيمة إيرادات فيلم رهبة بدور العرض خلال 24 ساعة

حققت إيرادات فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة نحو 2079 جنيهًا، وقدرت حصيلة إيراداته على مدار الأسابيع الـ4 الماضية الماضيين منذ طرحه بالسينما نحو مليون و725 ألف جنيه، وذبك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم رهبة

فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، ومحمود البزاوي، وياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

قصة فيلم رهبة

وتأتي أحداث فيلم رهبة في إطار كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، ويجسّد أحمد الفيشاوي شخصية سيد رهبة، الذي يتعرض لمواقف تقلب على حياته رأسًا على عقب في ظل حياته التي يعيشها بعالم البلطجة والإجرام.

أغنية الفيلم

روّج أحمد الفيشاوي لفيلم الرهبة، من خلال أغنية دعائية تجمعه والمطرب مسلم، تحمل اسم «إمبابة أجمل من باريس»، وطُرحت على موقع المشاهدات يوتيوب وحققت نحو مليون مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.