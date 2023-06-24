استعدادا لعيد الأضحى.. حملات توعية لترشيد استهلاك المياه بالقليوبية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالقليوبية، إطلاق حملات توعية بترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يشهد التضحية بالمواشي، ما يزيد معه استهلاك المياه والضغط على شبكات الصرف الصحي.

ملصقات للتوعية بترشيد استهلاك المياه

وتشمل الحملة توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس، ونشر أرقام الخط الساخن للشركة 125 لتلقي البلاغات من المواطنين.

أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أن الحملة تأتي ضمن مجموعة أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مطابق الصرف الصحي وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحي.

ويتم تنفيذ أنشطة الحملة تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن 125، وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة أية أعطال بالمحطات.