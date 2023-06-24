جرام الذهب يفقد 40 جنيها خلال أسبوع.. تعرف على التفاصيل

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضاً ملحوظاً يقدر بنحو 40 جنيهاً بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعاً، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، حيث جاء هذا التراجع خلال أسبوع واحد، الأمر الذي شجع عدداً من الخبراء على وصف الأسعار الحالية للمعدن الأصفر بأنها «عادلة».

ويرجع سبب هبوط أسعار الذهب إلى أن تراجع إقبال المواطنين على شراء الذهب خلال الفترة الماضية، في ظل أنه لايمكن لأحد أن يتوقع مستقبل أسعار الذهب في الفترة المقبلة، بحسب ما صرح به لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الذهب في مصر

وعن أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، فقد سجل عيار 21 الأكثر مبيعاً، 2240 جنيهاً للجرام، وبلغ عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، 2560 جنيهاً.

كما سجل عيار 18 داخل محلات الصاغة 1920 جنيهاً، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في تعاملات اليوم 2347 جنيهاً.

سعر جنيه الذهب

وصل سعر جنيه الذهب إلى 17920 جنيهاً، فيما بلغ سعر الأونصة داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، 79616 جنيهاً.