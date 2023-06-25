الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بمرور 55 عامًا على افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في عهد البابا كيرلس السادس، البابا 116 من بطاركة الكنيسة، والرئيس جمال عبد الناصر.

افتتاح الكاتدرائية المرقسية

وفي مثل هذا اليوم عام 1968 افتتح البابا كيرلس السادس والرئيس جمال عبد الناصر الكاتدرائية بالتزامن مع عودة رفات القديس مار مرقس، كاروز الديار المصرية، من روما بعد أن ظلت الرفات هناك 11 قرنا.

وأقيمت احتفالية كبيرة بهذه المناسبة حضرها الإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور إثوبيا، وعدد من كبير من رؤساء الأديان ومندوبي الكنائس في جميع أنحاء العالم وكان من بينهم البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس.

وألقيت كلمات مهمة بلغات مختلفة في تلك المناسبة من البابا كيرلس السادس والكاردينال دوفال رئيس البعثة البابوية الرومانية، وبطريرك إثوبيا، وسكرتيرمجلس الكنائس وبطريرك موسكو، وأعربوا جميعًأ عن فرحتهم بتلك المناسبة، بحسب التاريخ الكنسي.

عودة رفات القديس مارمرقس

وفي نهاية الاحتفال اشترك البابا كيرلس السادس والرئيس جمال عبد الناصر في إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، التي أقيمت تخليدا لهذا الاحتفال التاريخي، واشترك معهم بطريرك إثيوبيا.

وتزامن ذلك الاحتفال مع عودة رفات القديس مار مرقس الرسول، البطريرك الأول في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من روما وكان البابا كيرلس السادس أوفد وفدًا رسميا من الكنيسة يتضمن عددًا من الأساقفة والكهنة والأرخنة لتسلم رفات مار مرقس من البابا بولس السادس بابا الفاتيكان في ذلك الوقت، وعند وصول رفات القديس إلى القاهرة صعد البابا كيرلس إلى الطائرة وتسلم رفات القديس، في موكب عظيم وصل البابا الـ 116 من بطاركة الكنيسة إلى الكاتدرائية المرقسية ليضع رفات القديس مارمرقس على المذبح الرئيسي بالكاتدرائية المرقسية الكبري.