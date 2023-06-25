«القابضة للمياه»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات أثناء عيد الأضحى المبارك.

متابعة شكاوى المواطنين

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وشدد «رسلان» على الاستعداد بكافة المعدات لمواجهة أي طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية، خاصة أيام النحر، تحسبا لأي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي، مؤكدا انتظام واستمرار العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

رفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة

وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحي بجميع المحافظات، وشكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية على رقم 175.

حملة توعوية بجميع المحافظات

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حملة توعوية بجميع المحافظات تستهدف الجزارين وربات المنازل والمواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي والتعريف بالأضرار الصحية والبيئية التي تنتج عن مثل تلك السلوكيات الخاطئة.