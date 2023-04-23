طقس بارد في ثالث أيام العيد بالمحافظات.. أمطار على بعض المناطق

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، طقسًا أوروبيًا حيث تم رصد غطاء سحابي على معظم الأنحاء الجنوبية للبلاد، والذي قد يتسبب في تساقط الأمطار على جنوب البلاد، وخليج السويس، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة الشدة يصاحبها الرعد أحيانًا، كما يقل عدد ساعات سطوع الشمس بسبب الغطاء السحابي.

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، فإنّه يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، بينما يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبر والوجه البحري، فيما يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناءـ وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

وبحسب توقعات حالة الطقس في مصر اليوم، فإنّه يأتي كالتالي:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17، وتزداد كثافة الشبورة المائية، وتنشط حركة الرياح، وتبلغ سرعتها 32 كم/ س، ويسود غائم جزئيًا.

الوجه البحري ومدن القناة: تسجل درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 17، وتزداد كثافة الشبورة المائية، وتنشط حركة الرياح لتبلغ سرعتها 30 كم/ س، ويسود طقس غائم جزئيًا.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16، وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا، وتنشط حركة الرياح لتبلغ سعتها 34 كم/س، ويسود طقس غائم جزئيًا.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 16 وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا، وتنشط حركة الرياح لتبلغ سرعتها 30 كم/ س، وطقس غائم جزئيًا.

جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.. درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19، رياح معتدلة 26 كم/س غائم جزئيًا.

شمال الصعيد وخليج السويس: تسجل درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 16، وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا، حيث تنشط حركة الرياح لتبلغ سرعتها 32 كم/س غائم جزئيًا.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21، وتنشط حركة الرياح التي تبلغ سرعتها 32 كم/س ويسود طقس غائم جزئيًا على مدار اليوم.

توقعات سقوط الأمطار

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإنّ توقعات سقوط الأمطار تشمل هطول أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا في المحافظات التالية:

جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: تشهد تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

محافظات شمال الصعيد وخليج السويس: تشهد تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا.

محافظات جنوب الصعيد: التشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا.