بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر بعد حسم التظلمات

اعتمد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، كشف أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من النظر في تظلمات الطلاب، وحصل جميع الطلاب الأوائل على الدرجة النهائية بمجموع 280 درجة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر

وجاءت نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة البحر الأحمر، كالتالي:

- الأول منة محمد الحسيني عبد العال، من مدرسة الغردقة الإعدادية المشتركة.

- الأول مكرر هنا هاني حسن حسن عكاشة، بمدرسة سمارت سيتي لغات بالغردقة.

- الأول مكرر فيرينا يوسف بشرى حنا، من مدرسة القديس يوسف الإعدادية بالغردقة.

- الأول مكرر مروان عبدالقادر عطية، من فصول آل برهان بمدينة مرسى علم.

- الأول مكرر روان رمضان إبراهيم، من مدرسة حامد جوهر بالغردقة.

- الأول مكرر مريم أيمن سمير خليل، من مدرسة رويال الجيل الصاعد بالغردقة.

- الأول مكرر زينب أحمد عبداللطيف، بمدرسة مرسى علم للتعليم الأساسي.

- الأول مكرر ملك محمود حسن السيد، من مدرسة الأحياء بالغردقة.

- الأول مكرر يوسف سيد جمعة، من مدرسة الغردقة الإعدادية.

- الأول مكرر هاجر محمد وفدي، من مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المشتركة بالغردقة.

- الأول مكرر يوسف جلال محمد محمد، من مدرسة الجوهرة المتميزة بالغردقة.

- الأول مكرر منار منتصر أحمد سنوسي، من مدرسة الشهيد وليد الجعفري بالغردقة.

- الأول مكرر مي محمد معوض، من مدرسة الزعيم مصطفى كامل بالغردقة.

كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بالبحرالأحمر بنسبة نجاح 80.4%.