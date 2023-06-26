حوادث اليوم: تنفيذ 84 ألف حكم قضائي.. واستخراج 14 ألف بطاقة رقم قومي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من القضايا وتحرير عدد من المخالفات، كما تم ضبط عدد من الخارجين على القانون في عدد من محافظات الجمهورية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

84 ألف حكم قضائي

وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة في محافظات الجمهورية، وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تنفيذ 84373 حكما قضائيا متنوعًا، 139 قطعة سلاح ناري، 283 قضية مخدرات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وواصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1860 قضية متنوعة، كما جرى ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي بمحافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

استخراج 14 ألف بطاقة رقم قومي

تمكنت قوافل الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية من استخراج 14255 بطاقة رقم قومي، و30511 مصدرًا مميكنًا بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والبحيرة، والمنيا، وشمال سيناء، وذلك ضمن القوافل المجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم الخدمات للمواطنيين، وذلك استمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.