أماكن صلاة عيد الأضحى في الفيوم 2023.. تجهيز 1439 مسجدا و84 ساحة

أعلنت مديرية الأوقاف، أماكن صلاة عيد الأضحى في الفيوم 2023، وذلك في 1523 ساحةً ومسجدًا، بينها 1439 مسجدًا، و84 ساحة، والتي يتوافد عليها آلاف المصلين لأداء صلاة العيد كل عام بصحبة أسرهم وأطفالهم، فيما شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط الساحات والمساجد.

أماكن صلاة عيد الأضحى في الفيوم 2023

وتضم أماكن صلاة عيد الأضحى في الفيوم 2023 نحو 84 ساحة، بينها عدد من الساحات الشهيرة، أبرزها ساحة مسجد ناصر الكبير، وساحة مسجد المعلمين، وساحة مسجد الشبان المسلمين، وساحة مسجد أبي داوود.

كما تضم 1439 مسجدًا وهي كافة المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف القرى والنجوع بمحافظة الفيوم، مع مراعاة تطبيق الضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف بخوص صلاة عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة العيد 2023 في الفيوم

ويأتي موعد صلاة العيد 2023 في الفيوم صباح يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري، في تمام الساعة 6:25 صباحًا وفقًا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة في بيان سابق.

ما المكان الذي تقام فيه صلاة العيد؟

وأجابت دار الإفتاء في بيان سابق عن سؤال العشرات حول ما المكان الذي تقام فيه صلاة العيد؟، موضحة أنّ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مضت على أنّ صلاة العيد سواء الفطر أو الأضحى تؤدى في الخلاء، حيث كان الرسول يترك مسجده ويؤديها في المصلى على باب المدينة الخارجي.

هل يجوز صلاة عيد الأضحى في المسجد؟

وطرح العشرات سؤالًا حول هل يجوز صلاة عيد الأضحى في المسجد؟ فيما بينت دار الإفتاء أنّ صلاة العيد جائزة في المسجد إذا كان يتسع للمصلين فإنّ كان ضيقًا ويكره فيه الزحام فمن الأفضل الخروج للصحراء وفقًا لمذهب الشافعية التي رجحت أن صلاة العيد في المسجد أفضل، بينما يرجح مذاهب الملكية، والحنابلة، والحنفية أنّ صلاة العيد في الخلاء أفضل.

هل يجوز أن نصلي صلاة العيد في البيت؟

ويتساءل العشرات خصوصًا السيدات حول هل يجوز أن نصلي صلاة العيد في البيت؟ وأوضحت الإفتاء أنّ صلاة العيد سنة مؤكدة ومن المستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في الخلاء أو المسجد، ويجوز للمسلم أدائها في البيت منفردًا أو برفقة أهل بيته في حالة وجود عذر مع إقامة التكبيرات مثل المساجد.