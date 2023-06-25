أسقف عزبة النخل يترأس اجتماع مجمع كهنة الإيبارشية

عقد مجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل، بحضور الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس القطاع.

انعقاد مجمع الكهنة

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلتها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

واستضاف اللقاء عددًا من خدام مؤسسة Coptic Orphans، والذين قدموا تعريفًا للمؤسسة ونشاطها وخدمتها لأكثر من 15 ألفا من أبناء الكنائس القبطية بمصر، بهدف ربط أبناء الكنيسة بالخارج بكنيستهم في مصر.

كما اختتم أعمال السيمنار السنوي للآباء كهنة إيبارشيات أمريكا الشمالية، وبدأ السيمنار أعماله في كرمة السيدة العذراء في بوسطن، في ضيافة إيبارشية نيويورك ونيوإنجلاند.

مناقشة أمور خدمة الأب الكاهن

تمت خلال السيمنار مناقشة عدد من الأمور الرعوية التي تخص الأب الكاهن وخدماته في مجالات كثيرة مع تحديات العصر الحديث، وشارك في السيمنار 100 كاهن من إيبارشيات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وحضر السيمنار من أحبار الكنيسة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، والأنبا يوسف، مطران إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة، والأنبا ديفيد، أسقف نيويورك ونيوإنجلاند، والأنبا كاراس، أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرچينيا، والأنبا كيرلس، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا سارافيم، أسقف أوهايو وميتشيجان وإنديانا، والأنبا بايزل الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام لقطاع كنائس تورنتو ووسط كندا، والأنبا جابريل، الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي.