«مياه الغربية»: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

قال المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة لتطهير جميع بيارات محطات الصرف الصحي، وتسليك شبكات الصرف الصحي بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة زيادة التصرفات المتوقعة بسبب أعمال ذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفح بالشوارع.

وأكد أنه جرى إصدار تعليمات على جميع رؤساء الفروع بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات وشبكات الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين .

وأشار إلى تأمين البوابات الرئيسية والأسوار لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأكيد تواجد الورديات في التوقيتات المحددة لكل دورية مع وجود المتابعة اليومية على المحطات والشبكات .

وأكد وجود غرفة طوارئ مركزية لاستقبال جميع شكاوى المواطنين، إذ يجرى استقبال الشكاوى على رقم الخط الساخن 125، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها بجميع مراكز ومدن المحافظة.