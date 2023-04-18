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«مياه الغربية» ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
02:53 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

أكد الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، انتظام العمل بجميع محطات وشبكات الشركة على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

حل مشاكل الشبكات والمحطات 

وأشار «شطا»، في بيان صحفي، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، مشيرا إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات تطرأ في حينها، بالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ بجميع فروع الشركة، استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى “الخط الساخن ” وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فورًا .

تلقى البلاغات والشكاوى 

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، الاستعداد التام بكل المعدات لمواجهة أي طوارئ على مستوى المحافظة خاصة خلال أيام العيد، وهناك تعليمات بالاهتمام بتطهير بالوعات الصرف الصحى، مشيرا إلى أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على الخط الساخن 125 بجميع أنحاء المحافظة.

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