ما الفرق بين العداد الكودي والمؤقت؟.. «الكهرباء» تجيب

يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون في توصيل التيار الكهربائي للعقارات التي يقطنون بها عن الفرق بين عداد الكهرباء الكودي وعداد الكهرباء المؤقت.

تركيب العداد لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمواطن وحمايته من محاضر سرقة التيار

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن العداد الكودي هو عداد يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيارا كهربائيا بصورة غير قانونية نتيجة مخالفة المبنى لشروط الترخيص والبناء مثل البناء على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمواطن وحمايته من محاضر سرقة التيار من ناحية وتحصيل مستحقات الدولة من ناحية أخرى.

توفيق الوضع القانوني للمبنى مع المحليات وفقاً لقانون التصالح وإستصدار شهادة بذلك

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن عداد الكهرباء المؤقت يتم تركيبه بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى مع المحليات، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

كيفية التقدم بطلب لتركيب عداد كودي

وكشفت الشركة، عن الآلية والخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها المواطن الراغب في تركيب العداد الكودي كالتالي:

- من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم منصة خدمات المواطنين، وتسجيل البيانات المطلوبة أو من خلال الرابط https://eservices.eehc.gov.eg/.

- الدخول على خدمة منصة الكهرباء الموحدة.

- تسجيل الدخول برقم التليفون وباسورد .

- اختيار خدمة طلب تحويل من الممارسة للعداد الكودى .

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي + صورة إيصال ممارسة + باقي الأوراق المطلوبة.

- إرسال الطلب.