بدء الإعداد للدورة الثالثة لمهرجان جربة للسينما العربية 2024

بدأ القائمون على مهرجان جربة للسينما العربية بالعمل على النسخة الثالثة من المهرجان المقرر انطلاقها في منتصف العام المقبل 2024، بعد أن انتهت الدورة الثانية منذ ساعات.

2 طلعت حرب يحصد كافة جوائز المهرجان

أوضحت عبلة الأسود مديرة المهرجان، أن الدورة الجديدة ستشهد تنوعا وأفكارا جديدة ليتقدم المهرجان بشكل أفضل من الدورات السابقة.

وأشارت لـ«الوطن» إلى أنها ستعمل على زيادة عدد الأفلام والفعاليات المشاركة في الدورة.

كانت الدورة الثانية من المهرجان قد اختتمت منذ أيام بحصول الفيلم المصري 2 طلعت حرب على العديد من جوائز المهرجان من بينها أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل سيناريو وأفضل إخراج بجانب تنوية خاص للفنان الراحل سمير صبري.

التونسية سيرين تقدم حفل الختام

كان حفل ختام المهرجان قد قدمه كل من الإعلامية التونسية سيرين، والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، وشهد حصول الفيلم التونسي حارس العوالم على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، والفيلم المصري الترمبوين الذي أنقذني على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.