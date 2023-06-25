«الوطنية للإعلام» تبدأ عملها من المقر الجديد في العاصمة الإدارية

بدأت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، اعتبارًا من اليوم الأحد، ممارسة عملها من خلال المقر التابع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ ترأس «زين» أول اجتماع لمجلس الهيئة بكامل أعضائه بالمقر.

وفى بداية الاجتماع، رحب حسين زين بأعضاء المجلس، قائلًا إنّ: «تخصيص مقر تابع للهيئة يأتي في إطار خطة الدولة المصرية بالتواجد الفعلي للهيئات والوزارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة والقيام بأعمالها، وفي دلالة قوية ورسالة واضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة لتنفيذ أهدافها التنموية لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة».

وأكد رئيس «الوطنية للإعلام»، أن «هذا المقر يعد إضافة فاعلة للهيئة بجانب مقرها الرئيسي بماسبيرو، المستمر في القيام بدوره الإعلامي الوطني بتقديم خدماته الإعلامية المسموعة والمرئية للمواطن المصري ولكافة مؤسسات الدولة من خلال استديوهاته المختلفة».

وبحث مجلس الهيئة خلال الاجتماع عدة ملفات متعلقة بالعمل، كما تم مناقشة تفاصيل خطة عمل المقر الجديد التابع للهيئة، إذ كانت هناك متابعة مستمرة من الوطنية للإعلام لأعمال تجهيزات المقر بالعاصمة الإدارية، وتخصيص دورين تم تجهيزهم بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة للعمل حتى تتمكن «الوطنية للإعلام» من أداء واجباتها ودورها.

ويأتي ذلك، بحيث تتواجد الهيئة في قلب الفعاليات والأحداث التي تتم بالعاصمة، والمتابعة اللحظية لها ونقلها أولًا بأول، وتقديم خدماتها الإعلامية المختلفة من تغطيات حية ومباشرة لكافة المؤتمرات والاجتماعات والافتتاحات التى تتم داخل العاصمة، وتقديم التقارير والفترات الإخبارية المتنوعة ، وذلك من خلال فريق عمل سيتواجد بالمقر بشكل دائم.