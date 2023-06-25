«مشروعات قومية وفرص عمل».. «DMC» تبرز آراء أهالي أسوان عن 30 يونيو (فيديو)

عرضت قناة «dmc»، مقطع فيديو، أبرزت فيه آراء أهالي محافظة أسوان عن ثورة 30 يونيو، بمناسبة مرور 10 أعوام على اندلاعها، عندما خرج الشعب المصري للشوارع ضد تنظيم الإخوان الإرهابي.

لولا 30 يونيو مكنش هيبقى فيه تطور ومبادرة حياة كريمة

وقال رجل مسن: «أسوان تغيَّرت بشكل كبير بعد ثورة 30 يونيو، والدنيا ماشية حلوة وشغالة وزي الفل، ولولا 30 يونيو مكنش هيبقى فيه تطور ومبادرة حياة كريمة».

وأضاف شاب: «ثورة 30 يونيو غيَّرت حالنا إلى الأفضل، في الماضي كان لدينا مشكلات في مياه الشرب والصرف الصحي، لكن هذا الأمر تغير كليا».

المشروعات القومية وفرت عددا كبيرا من فرص العمل للأهالي

وأشاد مواطن آخر بالمشروعات القومية التي شهدتها المحافظة مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية ومشروع توشكى، مشيرًا إلى أنها وفرت عددا كبيرا من فرص العمل للأهالي.

وأكد أحد المواطنين، أن ثورة 30 يونيو حققت الكثير من الإنجازات لأهالي المحافظة: «الواحد مكنش متخيل إننا ممكن نحصل على هذه المكتسبات في حياتنا».