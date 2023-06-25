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سعر اليورو اليوم الأحد 25-6-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
10:44 ص | الأحد 25 يونيو 2023
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

يواصل سعر اليورو اليوم الأحد 25-6-2023 في البنوك المصرية استقراراه منذ فترة طويلة، حيث يبلغ سعر اليورو الأعلى شراء في البنوك 33.93 جنيه، وسعر اليورو الأقل بيعا يسجل 33.15 جنيه.

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الأحد 25-6-2023 في البنوك المصرية، والتي جاءت كما يلي: 

سعر اليورو اليوم فى البنك الاهلى المصرى

- يبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.35 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع. 

سعر اليورو اليوم بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الأحد داخل بنك مصر 33.35 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 33.81 جنيه. 

سعر اليورو اليوم فى البنك الاهلى المصري 

وعن سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري فسجل 33.35 جنيه للشراء والبيع 33.81 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

كما يسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 33.92 جنيه للبيع أما سعر الشراء يبلغ 33.46 جنيه.

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بقلم مريم حنفي