خبير نقل يكشف مزايا ممر «العريش - طابا»: له عوائد اقتصادية عديدة

قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إن الحكومة تسعى لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، من خلال خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

مسار ممر العريش - طابا التنموي المتكامل

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن ممر العريش طابا التنموي المتكامل والذي يجعل مصر مركزا عالميا للتجارة مما له من أهمية لوجستية، موضحاً أن الممر يبدأ من ميناء العريش البحرى على البحر متوسط والذي يصل بين القارات أوروبا وآسيا وأفريقيا ويمتد الممر حتى منفذ طابا البري ويربط بينهما خط سكة حديد (العريش / طابا) وهو امتداد لخط (الفردان / بئر العبد / العريش) وصولا لميناء شرق بورسعيد وأنفاق بورسعيد للربط بشرق وغرب القناة.

أهمية ممر العريش - طابا التنموي المتكامل

وأوضح أن الممر سيسهم في ربط مناطق الإنتاج الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة ونظيفة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية، وسيتم امتداده باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق بوصفه جزءا من طريق النقل العربي الذي سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الإفريقية.

وتابع: ممر العريش طابا التنموي له عوائد اقتصادية عديدة، ويخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، إذ يعتبر ممر تنمية جديد، سيخدم المناطق الصناعية عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج.

واختتم: ويرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدة بجميع أنحاء الجمهورية وهو مما يعمل على توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وجذب المستثمرين وعمل أحياء لسيناء عن طريق كوبري الفردان وربطها بباقي الجمهورية مما يعمل على طرد الإرهاب والقضاء على أي أطماع خارجية بسيناء.