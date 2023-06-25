دبلوماسي سابق: مجالات تعاون عديدة بين مصر والهند أبرزها تكنولوجيا المعلومات

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ العديد من مجالات التعاون تربط بين مصر والهند، وهو تعاون وثيق، مشيرا إلى القفزات التي حققتها الهند في مجال تطوير الصناعة، خاصة في التكنولوجيا التي تعد رائدة فيها ووادي «بنجلور»، أحد مراكز تكنولوجيا المعلومات ذات الصدارة عالميا.

بيومي: سلسلة طويلة من العلاقات بين مصر والهند

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، على قناة dmc تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنَّ سلسلة طويلة من العلاقات بين مصر والهند، والبلدين كافحا معًا ضد الاستعمار البريطاني، وفي الوقت الحالي، تعد صناعة السينما في البلدين من الصناعات المتقدمة عالميا بجانب العديد من مجالات التعاون.

مصر تستعيد سلاح مهم للدبلوماسية وهو «دبلوماسية الرئاسة»

تابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنَّ مصر تستعيد سلاح مهم للدبلوماسية وهو «دبلوماسية الرئاسة»، قائلاً «أهم سلاح للدبلوماسية هو دبلوماسية الرئاسات والذي اهتم به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، ما يعد دفعة جديدة في العلاقات خاصةً في ظل توقيع العديد من الاتفاقات بين الهند ومصر خلال زيارة رئيس وزراء الهند الحالية».

أشار «بيومي»، إلى فرص الاستثمار الواعدة في مصر وإمكانية ضخ استثمارات هندية بالمنطقة الحرة في قناة السويس، «ندعو شركائنا من الهند واليابان والصين وليقتربوا من أسواقهم بالإنتاج في هذه المنطقة، وتقدم الهند في مجال تكنولوجيا المعلومات ما يعد مجال بارز للتعاون».