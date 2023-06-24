أستاذ تاريخ: حكم الإخوان كان يسعى لتحقيق مطامع التنظيم وليس مصالح الشعب

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، إن الشعب المصري على مدار تاريخه كان يتحمل أي نظام يحكم الدولة، ولكنه لم يستطع أن يترك تنظيم الإخوان في الحكم لأكثر من عام.

الشعب أدرك أن حكم الإخوان كان يسعى لتحقيق مطامع التنظيم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أن الشعب أدرك جيدا أن حكم الإخوان الإرهابي كان يسعى لتحقيق مطامع التنظيم وليس لتحقيق المصلحة العليا للشعب.

وتابع: هناك العديد من الأفعال أقدم عليها الإخوان الإرهابيون أثارت مشاعر الشعب ضدهم، كما أن الشعب أدرك جيدا أن الذي يحكم مصر هو مكتب الإرشاد وليس مرسي.

فترة حكم الإخوان شهدت حالة من الانفلات الأمني

وأوضح شقرة، أن فترة حكم الإخوان شهدت حالة من الانفلات الأمني، والتقرب من قتلة الرئيس الراحل أنور السادات، واستبعاد العناصر ذات الكفاءة، كلها أمور جعلت الشعب المصري ينفر من حكمهم، ونزل الشعب بمختلف فئاته وأطيافه الشارع للمطالبة برحيل هذه الجماعة.