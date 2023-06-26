ابن شهيد يسأل المواطنين: «إيه اللي اتغير في مصر خلال 10 سنين؟»

استطلع ابن الشهيد العميد عامر عبدالمقصود، آراء المواطنين عن التغييرات التي حدثت في مصر بفضل ثورة 30 يونيو، وذلك عبر تقرير تلفزيوني عرض ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري.

ثورة 30 يونيو حققت الأمن والأمان

وقال أحد سكان الأسمرات خلال التقرير: «الفرق بين المكان القديم والمكان الجديد اللي عايش فيه زي السما والأرض»، وأضافت إحدى السيدات: «هنا فيه أمان وشوارع نظيفة وملاعب وأماكن ثقافية»، ولفت أحد الشباب إلى أن العيش في منشأة ناصر لم يكن به أمن وأمان مقارنة بالأسمرات.

وأوضحت إحدى السيدات إنه من إنجازات ثورة 30 يونيو الأمن والأمان والرعاية الصحية للأطفال وكبار السن، وأشاد أحد الأشخاص بأحد الكباري في منطقة ترسا، لما يتمتع به من سيولة مرورية كبيرة، وتوفير في الوقت والجهد للوصول لميدان الرماية.

وأشار أحد المواطنين أن ما حدث بعد 30 يونيو تطور عظيم لم يكن أحد يحلم به، ولا سيما منطقة المريوطية التي كانت قبل تطويرها مقلباً للقمامة.

وفي نهاية المقابلة عرف ابن الشهيد نفسه في سياق التقرير، قائلا: «أنا ابن الشهيد عميد عامر عبد المقصود، الذي استشهد في مذبحة كرداسة».

أحضان وقبلات من المواطنين لابن الشهيد

وبالأحضان والقبلات والمشاعر الطيبة عبّر المواطنين خلال التقرير عن تمنياتهم بالرحمة والغفران للشهداء جميعهم، وقال أحد المواطنين: «هما راحوا فداء لينا»، وتابعت إحدى السيدات: «الله يرحمه يا ابني.. أنا عاوز أخدك بالحضن»، وأشار آخر: «هو ضحى بنفسه علشان إحنا نرتاح»