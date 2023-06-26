سحب فيلم «ابن الحج أحمد» من دور العرض بعد تحقيقه صفر إيرادات

قررت الشركة المنتجة لفيلم ابن الحج أحمد، بطولة الفنان شيكو سحب العمل من دور العرض، بعدما حقق أمس الأحد صفر إيرادات.

إيرادات فيلم ابن الحج أحمد

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إنه تم سحب فيلم ابن الحج أحمد أمس من دور العرض، وذلك استعداداً لموسم عيد الأضحي المبارك، وسيتم طرح فيلم «البعبع» لـ أمير كرارة غداً، وفيلم «مستر اكس»، بطولة أحمد فهمي، وفيلم «تاج»، بطولة تامر حسني، ليلة الوقفة، لاستقبال 4 أفلام بموسم عيد الأضحى المبارك.

إجمالي إيرادات فيلم ابن الحج أحمد

ووفقا لمحمود الدفراوي، وصل إجمالي إيرادات فيلم ابن الحج أحمد إلى 13 مليون جنيه، ويعد فيلم الحاج أحمد هو أول بطولة مطلقة للفنان شيكو دون الفنان هشام ماجد، بعدما اعتادا مؤخرا على تقديم أعمالهما سويا.

أبطال فيلم ابن الحج أحمد

فيلم ابن الحج أحمد يشارك فيه عدد من الفنانين، منهم الفنان سيد رجب وعايدة رياض وصبري فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج معتز التوني.