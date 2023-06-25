فيلم ابن الحاج أحمد يتذيل قائمة الإيرادات بـ327 جنيها خلال 24 ساعة

حقق فيلم «ابن الحاج أحمد» إيرادات ضعيفة بدور العرض، حيث جاء في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المتنافسة في دور العرض، ومن المقرر سحبه من موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم ابن الحاج أحمد، حقق أمس 327 جنيها فقط، ما يهدد برفعه من دور العرض، استعدادا للموسم الجديد من عيد الأضحى.

إجمالي إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد

يأتي ذلك بعد أن حقق الفيلم إجمالي إيرادات 12 مليونا و97 ألف جنيه، ويعد فيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة مطلقة للفنان شيكو دون الفنان هشام ماجد، بعدما اعتادا مؤخرا تقديم أعمالهم سويا.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

ويشارك في العمل عدد من الفنانين، بينهم سيد رجب وعايدة رياض وصبري فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حول شاب بسيط يتورط في مشكلات مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان شيكو، ويتعاون مع «نبيلة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده في التصدي لكل الشخصيات الإرهابية التي تواجهه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.