65 ألف جنيه إيرادات فيلم شوجر دادي أمس في دور العرض

استطاعت الفنانة ليلى علوي أن تحافظ على نجاحها من خلال فيلم «شوجر دادي»، إذ جاءت في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، وحققت 65 ألف جنيه أمس بدور العرض، بعد فيلم «بيت الروبي» الذي جاء في المركز الأول .

إيرادات فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم شوجر دادي سيدخل المنافسة في موسم عيد الأضحى، خاصة أنَّه لايزال يحقق إيرادات مرتفعة، ويتنافس على المراكز الأولي بين الأفلام الأخرى .

حقق فيلم شوجر دادي، بطولة ليلى علوي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس تقدر بـ66 ألف جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث فيلم شوجر دادي

في إطار كوميدي، من خلال طرح فكرة أزمة منتصف العمر وما يترتب عليها من مواقف ومفاجآت كوميدية، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان بيومي فؤاد مع الفنانة ليلى علوي من خلال فيلم ماما حامل.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وتامر هجرس، ومحمد محمود، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومصطفى غريب، وجوهرة، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.