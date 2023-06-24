مواعيد عمل حديقة الأسماك بالزمالك في عيد الأضحى وأسعار الدخول

أعلنت حديقة الأسماك بالزمالك مواعيد عمل الحديقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ تفتح أبوابها يوميا طول أيام العيد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، لافته لعدم وجود تغيير في المواعيد الرسمية.

أسعار حديقة الأسماك بالزمالك

وأوضحت الحديقة في بيان صادر سابق، أن أسعار دخول حديقة الأسماك هي 5 جنيهات للمصريين و20 جنيهًا لغير المصريين من الأجانب من كل الجنسيات، وأخيرا الأطفال سعر 5 جنيهات أيضًا.

وذكرت أن الزوار يمكن الاستمتاع بالهدوء خلال إجازة عيد الأضحى داخل حديقة الأسماك والتنزه وسط النباتات النادرة والمناظر الخلابة والمساحات الخضراء والجبلاية وبحيرة الأسماك ومعمل الأسماك وصوب التفريغ وملعب الطفل.

عنوان حديقة أسماك الزمالك

ويمكن للجمهور الذهاب للحديقة وقضاء أحد أيام عيد الأضحى وسط الأسماك وتناول الوجبات داخل المطاعم على عنوان شارع الجبلاية بالزمالك بجوار السفارة الألمانية.

مناطق أخرى يمكن زيارتها في عيد الأضحى

وتتنوع أماكن الخروجات العاصمة حيث يمكن لسكان محافظتي القاهرة والجيزة التنزه في مناطق أخرى والسهر في المناطق الروحانية كذلك كمناطق الحسين والمعز وأبرزها كالتالي:

- زيارة زيد بارك - مدينة الشيخ زايد.

- زيارة دريم بارك - مدينة 6 أكتوبر.

- زيارة حديقة الحيوان - الجيزة.

- زيارة برج القاهرة – الزمالك.

- زيارة جزيرة المعادي - المعادي.

- زيارة شارع المعز - الحسين.

- زيارة حديقة الأورمان - الدقي.

- زيارة حديقة الأسماك - الزمالك.

- زيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي - القاهرة.