«L'Avventura» يختتم برنامج نظرة على السينما الإيطالية في «زاوية»

يختتم برنامج نظرة على السينما الإيطالية فعاليات نسخته الثانية، اليوم، حيث يعرض في تمام الساعة الساعة السابعة مساء في سينما زاوية بوسط البلد فيلم «L'Avventura» أو «المغامرة» للمخرج مايكل أنجلو أنطونيوني، وهو الفيلم الذي يعرض ضمن قسم خاص بعنوان «كلاسيكيات أنطونيوني»، يضم 4 من أبرز أعمال المخرج الإيطالي الشهير.

وتدور أحداث الفيلم حول «آنا» وهي وريثة غير مبالية ومخطوبة لمهندس معماري يدعى «ساندرو»، وأثناء رحلة على اليخت مع أصدقائها إلى جزيرة بركانية نائية في البحر المتوسط تختفي آنا أثناء توقفهم على جزيرة صغيرة، وبيما يتم البحث عنها يقترب «ساندرو» من صديقة «آنا» المقربة «كلاوديا»

تفاصيل فيلم «L'Avventura»

حصل فيلم «L'Avventura» على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لعام 1960، واحتل المرتبة رقم 40 في قائمة مجلة «إمباير» لـ أفضل 100 فيلم في السينما العالمية، حيث وصل أسلوب المخرج إلى حالة من النضج بعد تقديم 5 أفلام خلال 10 سنوات.

وكانت انطلقت فعاليات برنامج نظرة على السينما الإيطالية في سينما زاوية بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي في الفترة من 14 إلى 27 يونيو الجاري، وكان يلقي الضوء على مجموعة متنوعة الأفلام الإيطالية المعاصرة التي عرضت في عدد من المهرجانات البارزة حول العالم على مدار العام الماضي، بجانب أعمال المخرج الإيطالي الشهير مايكل أنجلو أنطونيوني.