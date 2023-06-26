تجديد حبس حارس عقار ونجله بتهمه سرقة فيلا في المعادي

جدد قاضي المعارضات صباح اليوم حبس حارس عقار ونجله 15 يوما علي ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة فيلا بدائرة قسم شرطة المعادي، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تقرير حول ما رصدته كاميرات المراقبة الخاص بالفيلا محل البلاغ.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد باكتشافه سرقة الفيلا الخاصة به بدائرة قسم الشرطة، وأضاف أنَّه اكتشف سرقة دراجة هوائية يبلغ ثمنها 75 ألف جنيه، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابساتها الواقعة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهمين.

تفريغ كاميرات المراقبة

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنها رصدت قيام حارس عقار بالمنطقة وبصحبته بنجله أثناء تسلقهما سور الفيلا، كما رصدت الكاميرات قيام المتهمين بسرقة الدراجة الهوائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما رصدته كاميرات المراقبة اعترفا بالسرقة وأضافا أنَّهما تصرفا في الدراجة بالبيع وإنفاق المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية وتمّ عرضهما على النيابة العامة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصباح اليوم جدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يومًا.